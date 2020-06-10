أهم الأخبار | قرارات جديدة للحكومة بشأن أوقات الحظر خلال ساعات.. وتفاصيل اجتماع سد النهضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال ساعات، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية".









أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.









بدأت أولى الخطوات الفعلية على أرض الواقع نحو عودة المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأ، سد النهضة الإثيوبي، أ مس الثلاثاء، والتي توقفت منذ شهر فبراير الماضي في العاصمة واشنطن.









كشفت بعض التقارير الصحفية التونسية أن نادي النجم الساحلي قدم عرضا للمدير الفني بنادي الزمالك باتريس كارتيرون .









أمر المستشار النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية - وشهرتها «منة عبد العزيز» - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.









عاقبت محكمة جنح العاملين بحبس شقيقة زينة "نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي" ٦ أشهر مع الشغل، وكفالة ١٠٠٠ جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسى شلبى بتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه ، والزامهما بالمصاريف الجنائية ، في واقعة اتهامهما بالاعتداء على الفنان احمد عز داخل فندق بمنطقة الساحل الشمالي.



