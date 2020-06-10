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أخبار العالم

قد تعيد تجربة داعش.. السفارة الأمريكية في ليبيا تحذر من أزمة إنسانية في سرت

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:08 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من أزمة في سرت
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قسم الخارجي
حذّرت السفارة الأمريكية في ليبيا من احتمالية وقوع أزمة إنسانية في مدينة سرت  نتيجة للتصعيد المستمر، مُعربة عن قلقها الشديد ومخاوفها إزاء الوضع هناك.

وطالبت السفارة الأمريكية، في بيان لها، جميع أطراف النزاع في ليبيا، بوقف التصعيد، قائلة إن هناك اهتماما خاصا بألا يضطر سكان المدينة إلى العودة إلى تجربة مدمرة في مدينتهم بعد التخلص من تنظيم داعش الإرهابي.

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وأوضحت السفارة أن التصعيد في سرت سيؤدي إلى زرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدًا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

كما طالبت جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين، متوعدة بمحاسبة المخالفين.

في وقت سابق، أرسل النظام التركي فرقاطة نحو المياه الإقليمية الليبية، بحسب موقع بلغاري، متخصص في الشئون العسكرية، وذلك بمساعدة حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في المعركة على مدينة سرت.
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