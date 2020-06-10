قد تعيد تجربة داعش.. السفارة الأمريكية في ليبيا تحذر من أزمة إنسانية في سرت





وطالبت السفارة الأمريكية، في بيان لها ، جميع أطراف النزاع في ليبيا ، بوقف التصعيد، قائلة إن هناك اهتماما خاصا بألا يضطر سكان المدينة إلى العودة إلى تجربة مدمرة في مدينتهم بعد التخلص من تنظيم داعش الإرهابي.





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وأوضحت السفارة أن التصعيد في سرت سيؤدي إلى زرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدًا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.





كما طالبت جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين، متوعدة بمحاسبة المخالفين.



