السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن موعد استقبال الراغبين في الحصول على تأشيرات

كشفت السفارة البريطانية في القاهرة عن موعد استقبال طلبات تأشيرة المملكة المتحدة، معلنة عن بعض قواعد الدخول والإجراءات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت السفارة البريطانية إن مركز تقديم طلبات التأشيرة "TLScontact"، نشر المواعيد الجديدة لاستقبال المتقدمين للتأشيرة اعتبارًا من 22 يونيو في الإسكندرية، و23 يونيو بالنسبة للقاهرة.





وأوضحت أن الراغبين في حجز موعد عليهم زيارة الموقع " https://uk.tlscontact.com/ ".





وقال الحساب الرسمي للسفارة البريطانية على تويتر "من تقدم بالفعل بطلب تأشيرة وينتظر قرارا من مكتب التأشيرات والهجرة، فسيتم الاتصال به بشأن الطلب والخيارات المتاحة لتسلم جواز السفر"





وأضافت أنه تم تعديل ساعات عمل مركز تقديم طلبات التأشيرة، مشيرة إلى أنه يمكن زيارة الموقع المخصص للتعرف على المواعيد الجديدة.





إضافة إلى ذلك، أشارت السفارة البريطانية إلى ضرورة ارتداء الكمامة واحترام إرشادات التباعد الاجتماعي عند زيارة المركز،وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فضلا عن وجود قواعد جديدة لدخول بريطانيا بسبب الوباء العالمي.





وطلبت من الراغبين في السفر مراجعة أحدث المعلومات قبل اتخاذ الخطوة، عن طريق زيارة الرابط التالي: