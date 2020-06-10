لأول مرة .. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لابنتها

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





وظهرت في الفيديو ابنتها الكبرى "ياسمين" وهى تقود دراجة، وذلك بعد أن أخفتها ياسمين عن السوشيال ميديا لسنوات.



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وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.





ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.



