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نسبة التحسن به 100%.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: كل من يحتاج بلازما المتعافين يقدم تقريرا طبيا موثقا.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:31 ص
بلاوما المتعافين
بلاوما المتعافين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل من يحتاج بلازما المتعافين؛ يقدم تقريرا طبيا موثقا من استشاري الحالة، موضحا أنه تم تحديد الحالات التى تحتاج إلى بلازما، وهي الشديدة التي تحتاج الي التنفس الصناعي.

وأضاف "حسام حسني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن نسبة تحسن المصابين بفيروس كورونا من علاج البلازما 100%، موضحا أنه لا يوجد مريض يحتاج بلازما إلا وحصل عليها سواء بمستشفى حكومي او خاص.

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وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أننا لا ننظر الي اسماء ولكن ننظر الي المريض، موضحا أن الفنانة رجاء الجداوي ثبت انها بحاجة الي البلازما وتم اعطاؤها، وهناك تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنانة.

وأشار إلى أن الأمل في الشفاء  والرعب من الموت السبب في انتشار السوق السوداء بشأن بيع البلازما، موضحا أن معظم الحالات التي تلقت البلازما من السوق السوداء حالتهم لا تستدعي للبلازما من الأساس.

ونوه إلى أننا وصلنا إلى أعداد كبيرة تم علاجها من فيروس كورونا بالبلازما، لافتا إلى أن الدولة لديها مخزون كاف من البلازما ولكن نحن بحاجة الي تبرع اكثر ومواجهة السوق السوداء .
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