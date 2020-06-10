توقف عن الدايت فورًا.. حقيقة علاقة الريجيم بفيروس كورونا

انتشرت خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات حول خطورة تطبيق أي نظام ريجيم لخسارة الوزن في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد.
الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، أكد ضرورة التوقف عن اتباع أنظمة الريجيم وطرق التخسيس المختلفة في الوقت الحالي، موضحًا أن أي نظام دايت قاسٍ يعرض الجسم لنقص المناعة، وبالتالي يسهل الإصابة بفيروس كورونا ويزيد احتمالات نقل العدوى.
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وأوضح الدكتور مروان سالم لـ "صدى البلد"، أن الجسم خلال فترة الريجيم و التخسيس، يفقد كمية كبيرة من الفيتامينات المخزنة وكمية المعادن التي يصعب تعويضها في ظل الظروف الحالية لذا يفضل اتباع نظام غذائي متوازن وليس نظام ريجيم قاسي .
كما نصح اخصائي التغذية العلاجية بضرورة التوقف عن تناول أدوية التخسيس ومنها الحقن الشهيرة، والاكتفاء باتباع نظام صحي "لايف ستايل" وتناول المزيد من الفواكه والعصائر الطبيعية وتقليل استهلاك السكريات والتوقف عن المياه الغازية .