وأنا بخيل.. شريف مدكور ردا على دعوته لمسامحة المتنمرين عليه

نشر الإعلامى شريف مدكور فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر في الفيديو من خلال استقباله في أحد البرامج وهو يتحدث عن عقاب الذين تنمروا عليه بسبب مرضه وعن من قام بإيذائه.





ومن الخلال الفيديو يوضح أنه لن يقوم بمسامحتهم على أفعالهم.





قامت إحدى المتابعات بالتعليق له قائلة: " المسامح كريم ولا ايه رأيك؟".





قام شريف بالرد عليها قائلا: " وأنا بخيل".

نال الفيديو تفاعل الكثير و كانت تعليقاتهم كالآتى:

ليك حق متسامحش حد غلط في حقك بس ربنا هيجبلك حقك لحد عندك

انت راجل محترم ربنا يحميك

من حقك تاخد موقف





و كان شريف قد أعلن منذ عام إصابته بفيروس يصيب الجسم، لضعف مناعته، بسبب "الكيماوي" الذى يُعالج به ، موضحا عبر "لايف" على فيس بوك، "بعد إجرائه عملية إزالة الورم، كانت هناك بعض الإرشادات من الأطباء للحفاظ على مناعته، ومنها عدم مصافحة الآخرين وتقبيلهم، ولكن بعد العملية عدت للعمل ومارست حياتى بشكل طبيعى وكنت أخرج وأقود سيارتى، وحتى حينما يقبل علي شخص ويقبلنى لم أكن أمنعه".