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القاهرة تسجل 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:27 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس حارعلى القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا والرياح نشطة.

 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 36
    
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 25
   
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 27
  
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 31   

 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 29
  
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 32      
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 30     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 38
  
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 38
  
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 40
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42 
  
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 42   
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 37
  
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 33
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