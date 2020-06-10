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توك شو

نصائح هامة لحماية نفسك من فيروس كورونا في الأسواق.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:11 ص
وسائل الحماية من
وسائل الحماية من كورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لا بد على الشخص اتباع عدة خطوات قبل النزول من البيت للتسوق لحماية نفسه وأسرته من فيروس كورونا.


وأضاف الدكتور مجدى بدران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران، أننا لا بد من اعتبار أنفسنا فى حالة حرب والفيروس موجود فى كل مكان فى المنزل والشارع.


وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه لابد من ارتداء الجوانتى، لأن باب المصعد ملوث وباب العمارة أيضًا ملوث، وعند الذهاب إلى السوق لا بد من استبدال الجوانتى بآخر عند لمس الفواكه والخضراوات.


وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ميزان البائع ملوث من الأفضل عدم لمسه، ومن ثم وضع كيس البلاستيك الخاص بالخضراوات أو الفاكهة على أى سطح واستخدامه بعد 3 أيام، مشيرا إلى أن الفيروس يموت على البلاستيك بعد تلك المدة.


وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يفضل الشراء أون لاين، منوها إلى أنه لا بد من تقليل حالة الازدحام والانتباه إلى فكرة التباعد الاجتماعى.
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