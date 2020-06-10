يقضي على كورونا.. علاج جديدة فى روسيا يعتمد على بلازما الدم

نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء تفاصيل الدواء الروسي الجديد الذي يعتمد على بلازما الدم ويقضي تمامًا على فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





واتفقت شركة "روس تيخ" الروسية مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على إنتاج دواء يقضي على كورونا ويعتمد على بلازما الدم.





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وأصدرت المؤسستان الروسيتان المذكورتان، بيانا جاء فيه "أن عقار BioGam، نجح بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية.









وأضاف البيان، أن "الدواء سيتم إنتاجه من مستحضر من الجلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة تتمكن من القضاء على فيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء الروسي على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى كورونا".





وتابع البيان أنه سيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، بشرط توفر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو" والتي تحتوي على الجلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا الدورة التكنولوجية الكاملة.