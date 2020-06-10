AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
أصيب 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الاربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.
وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين وهم " خلف طه أحمد  40 سنة سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، نجوى عادل عبد الحميد، 36 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، عمر خلف طه 6 سنوات مصابا بكدمات بالجسم، طه خلف طه 8 سنوات مصابا بسحجات بالجسم، نبيله خلف طه 3 سنوات مصابة بسجحات".

كما نقلت سيارات الإسعاف "شهد خلف طه 18 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات، شمس خلف طه 9 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهه حوالى ٣سم، مالك خلف طه 8 شهور  مصابة بسحجات، عبد الله وحيد عادل 9 سنوات مصابا باشتباة ما بعد الارتجاج، رحمه طلعت طه 13 سنه طالبة مصابة بجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع طفل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث على صحراوي بني سويف

ترشيحاتنا

بعد موته غدرا.. تفاصيل جديدة عن مقتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

بعد مرور 35 عاما.. شاهد كيف تغير شكل طفلة مسرحية هالة حبيبتي

وأنا بخيل.. شريف مدكور ردا على دعوته لمسامحة المتنمرين عليه

لأصحاب المبانى المخالفة.. قدم على عدادك الكهربائى من خلال هذا الرابط

فوق الخيال..ميناء الإسكندرية: الكباري الجديدة وفرت لنا أكثر من 5 ساعات

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

أمريكا تستأنف العمل في قنصليتها بمدينة ووهان الصينية قريبا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

بشرى سارة.. دواء أثبت نجاحه بنسبة ١٠٠٪ فى علاج كورونا

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية

لو بتسهر كتير.. وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج