إصابة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

أصيب 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الاربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين وهم " خلف طه أحمد 40 سنة سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، نجوى عادل عبد الحميد، 36 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، عمر خلف طه 6 سنوات مصابا بكدمات بالجسم، طه خلف طه 8 سنوات مصابا بسحجات بالجسم، نبيله خلف طه 3 سنوات مصابة بسجحات".





كما نقلت سيارات الإسعاف "شهد خلف طه 18 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات، شمس خلف طه 9 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهه حوالى ٣سم، مالك خلف طه 8 شهور مصابة بسحجات، عبد الله وحيد عادل 9 سنوات مصابا باشتباة ما بعد الارتجاج، رحمه طلعت طه 13 سنه طالبة مصابة بجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".



