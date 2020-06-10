إصابة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

أصيب 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الاربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.
وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين وهم " خلف طه أحمد 40 سنة سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، نجوى عادل عبد الحميد، 36 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، عمر خلف طه 6 سنوات مصابا بكدمات بالجسم، طه خلف طه 8 سنوات مصابا بسحجات بالجسم، نبيله خلف طه 3 سنوات مصابة بسجحات".
كما نقلت سيارات الإسعاف "شهد خلف طه 18 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات، شمس خلف طه 9 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهه حوالى ٣سم، مالك خلف طه 8 شهور مصابة بسحجات، عبد الله وحيد عادل 9 سنوات مصابا باشتباة ما بعد الارتجاج، رحمه طلعت طه 13 سنه طالبة مصابة بجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".
تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة.