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مرأة

لأفضل خبيرة تجميل.. أول سعودية تشارك في مسابقة كيم كاردشيان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تشارك خبيرة التجميل السعودية لجين قفاص، في مسابقة كيم كرديشيان لأفضل خبيرة تجميل في العالم العربي التي تنظمها مجلة فوك VOUGE العربية. 

من جانبها عبرت خبيرة التجميل السعودية لجين قفاص عن سعادتها بالمشاركة في المسابقة التي يشارك فيها العديد من خبراء التجميل في الوطن العربي. 


وقالت إن عشقها للمكياج بدأ منذ كانت طفلة، حيث كانت ترسم الآيلاينر على أعين العارضات في المجلات، ثم بدأت بتطبيق المكياج على نفسها شخصيا وعلى قريباتها. 

وأوضحت لجين قفاص، أنها كثيرا ما كانت تخطئ ولكن هذا الخطأ كان سبب إلهام لها، قائلة: "أتعلم من أخطائي، وعندما كانت تواجهني مشكلة لا أجد حل لها، أبحث عن حل بنفسي، وهو ما ألهمني لرسم طريق مختلف عن غيري في تعليم فن المكياج"
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