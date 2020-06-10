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تعليم

وفاة أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الزقازيق عقب إصابته بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:44 م
كلية الطب بجامعة
كلية الطب بجامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
شهدت مستشفي العزل التابعة لمستشفي الزقازيق الجامعي ،اليوم، وفاة الدكتور "سالم خليل" أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا المستجد.

فيما تقدم الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق بخالص العزاء في وفاة الدكتور "سالم خليل" أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري ، والذي وافته المنية  اليوم داخل مستشفي العزل بالجامعة  إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .  

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كما تقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين، وطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أكد "شعلان" أن الجامعة تقدر جميع الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء وأفراد التمريض والصيادلة والفنيين خلال الفترة الراهنة، والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جار توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس من العاملين بالجامعة، متمنيًا لهم جميعًا الشفاء العاجل. 
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