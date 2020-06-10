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أخبار العالم

الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها برسالة رومانسية لـ زوجها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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منار نور
وجهت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله رسالة رومانسية لـ زوجها عبر حسابها الشخصي انستجرام. 

ونشرت الملكة رانيا صورة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلا: "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟  فابتسامتك تضيء حياتي منذ ٢٧ سنة... عيد زواج سعيد سيدنا". 

يحتفل أبناء الوطن في الأردن في كل عام بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وعيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وهي المناسبات الأبهى والأغلى، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية تأكيدًا على تعزيز المنجزات ومواصلة بناء الدولة، حيث يستذكر الأردنيون وأحرار الأمة البطولات والتضحيات الجسام التي قدَّمها الجيش العربي المصطفوي، عندما قاد الهاشميون أبناء الأمة في أعظم ثورة شهدها العصر الحديث، فكانت الثورة الخطوة الأولى على طريق تحرر الأمة ونمائها ونهضتها.


في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء.

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