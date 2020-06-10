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تعليم

موقع إلكترونى.. آلية جديدة للتواصل تطلقها مستشفى عزل جامعة المنوفية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:01 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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محمد أمين
 أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إلى أن المستشفيات الجامعية أطلقت رابط على الموقع الإلكترونى للعيادات الذكية www.hi-hea.com، يتيح خدمات حجز موعد بعيادة العزل بمعهد الكبد للمرضى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من الجامعة والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا 


وذلك حفاظا على سلامة المرضى، مشددا أنه لن يسمح بمناظرة الحالات إلا بموعد مسبق، كما يتيح الموقع ملء استبيان عن شكوى المريض وأهمية الإجابة عن كل أسئلة الاستبيان للتسجيل بالعيادة، علما بأن العيادات تعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء. 

وأضاف مبارك أنه تم تخصيص رقم تليفون محمول (01272003634) تحت إشراف قسم طب الأسرة بكلية الطب بالجامعة يهدف إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في حالة ظهور أى أعراض، والرد علي استفساراتهم وتحديد الحالات التي تحتاج إلى العزل المنزلي أو العزل بالمستشفي مع كتابة التوصية والعلاج اللازم في حالة العزل المنزلي.

 

 ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان تشغيل مستشفى العزل للمصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة المنوفية بمبنى مستشفي معهد الكبد القومى
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