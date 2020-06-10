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برلمان

بعد إنهاء خدمته.. مشروع قانون أمام البرلمان يتيح للمؤمن عليه الحصول على طلب المعاش المبكر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:13 م
المعاشات
المعاشات
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بتعديل على قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، بهدف التغلب على مشكلة المعاش المبكر.

حيث تقدمت بمادة مستحدثة فى القانون يتيح للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79  لسنة 1975 ، حيث أن له الحق في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.

وأوضحت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا.
 
وتابعت: ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
وأضافت مايسة عطوة أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به، لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79  لسنة 1975 ، وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف اعطاء الحق للمؤمن  عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79  لسنة 1975، في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
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