محمود حجازي في أحدث ظهور له على إنستجرام

نشر النجم محمود حجازى صورة جديدة له؛ و ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
و ظهر محمود حجازي أمام البحر مع كلبين فى أحد الأماكن الساحلية.
وعلق متابعوه كالتالى:
" البحر و جماله و الله "
"مسلسلك كان جميل السنه دي بجد "
"دورك كان حلو اوى فى مسلسل لما كنا صغيرين ".
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وشارك محمود حجازى فى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.
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