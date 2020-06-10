محمود حجازي في أحدث ظهور له على إنستجرام

نشر النجم محمود حجازى صورة جديدة له؛ و ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





و ظهر محمود حجازي أمام البحر مع كلبين فى أحد الأماكن الساحلية.





وعلق متابعوه كالتالى:

" البحر و جماله و الله "

"مسلسلك كان جميل السنه دي بجد "

"دورك كان حلو اوى فى مسلسل لما كنا صغيرين ".



