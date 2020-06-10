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تنصح بالابتعاد عن التكييفات..الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:02 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إنه حتى الآن لم ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة مثل السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه حتى الأسبوع الماضى كانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن هناك فترة كانت درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي؛ حيث إنها كانت منخفضة حتى خلال شهر مايو والشعور ببرودة أثناء فترات الليل، موضحة أنه خلال تلك الفترة بدأت ترتفع قليلا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم إلى 36 درجة وحتى يوم السبت القادم، حيث أنها ستتراوح من 36 إلى 38 درجة بالنسبة للقاهرة، وتكون أعلى من المعدل بدرجتين إلى حوالى ثلاث درجات.

وتابعت انه لن يكون هناك إرتفاع شديد بدرجات الحرارة يوم السبت القادم، حيث انه من المعتاد عليه فى هذا الوقت من العام، مضيفة إلى أن نسب الرطوبة إلى حد ما أرتفعت قليلا تلك الأيام والتى تعمل على الشعور بهذا الارتفاع.

وونصحت بالابتعاد عن التكييفات والأماكن المغلقة، إضافة إلى الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة من الفترة من الظهر حتى بعد العصر، وإرتداء الملابس القطنية والفاتحة والتى تمتص العرقن خصوصا مع إرتفاع نسبة الرطوبة، مؤكدة بشرب الماء بكميات كبيرة والابتعاد عن الاطعمة التى تتميز بالسعرات الحرارية العالية.

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