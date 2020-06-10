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فن

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز بطل الاختيار 2.. فارق العمر بين نيللى كريم وعمر إسلام .. ابنة رجاء الجداوى تحذر هؤلاء

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:35 م
نيللى كريم وعمر اسلام
نيللى كريم وعمر اسلام
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام
أثارت الفنانة نيللى كريم حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام امس، وذلك فى حفل اقتصر على المقربين فقط بالجونة. 

نشرت اميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى صورة نادرة معها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك داعية الله عز وجل لها بالشفاء العاجل بعد ان اصابتها فيروس كورونا. 

أثارت الفنانة إيمان العاصى حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها. 

أعلنت الصفحة الرسمية لـ مسلسل الاختيار الاستقرار بشكل رسمى على الفنان كريم عبد العزيز لتقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" والذى حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا فى رمضان الماضى. 

تصدر رجل الأعمال عمر إسلام تريند جوجل وذلك بعد أن أعلنت الفنانة نيللى كريم خطوبتها منه أمس فى الجونة واقتصرت الخطوبه على المقربين فقط. 

اثارت الفنانة نيللى كريم حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها من رجل الاعمال عمر اسلام امس وذلك فى حفل اقتصر على المقربين فقط بالجونة. 
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