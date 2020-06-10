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أشاد بالجهود المصرية.. ترامب يرحب بـ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية فى اتصال هاتفى مع السيسى

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:45 م
الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي
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اسراء صبري
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث أعلن متحدث الرئاسة  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  رحب بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية.


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، انه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، 

ولإعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء اعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

واضاف راضى انه تم خلال الاتصال  تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين  وتبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.
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