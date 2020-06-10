الجمعة والسبت.. إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا وموعد قمة يوفنتوس وميلان

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مواعيد مباريات الإياب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لموسم 2019/2020 والتي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.









ويواجه يوفنتوس منافسه ميلان يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز" في تورينو، بينما في نصف النهائي الآخر، يواجه نابولي منافسه إنتر ميلان يوم السبت المقبل على ملعب "سان باولو"، وكلاهما يقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة".





وسيتم بث اللقاءين على الهواء مباشرة على شبكة "راي" الإيطالية التي تمتلك حق إذاعة البطولة المحلية، والتي لم تتمكن أي شبكة عربية من الحصول على حقوق بثها في الشرق الأوسط.



