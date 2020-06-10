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رياضة

الجمعة والسبت.. إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا وموعد قمة يوفنتوس وميلان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:01 م
كأس إيطاليا
كأس إيطاليا
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محمد رشاد
حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مواعيد مباريات الإياب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لموسم 2019/2020 والتي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.


ويواجه يوفنتوس منافسه ميلان يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز" في تورينو، بينما في نصف النهائي الآخر، يواجه نابولي منافسه إنتر ميلان يوم السبت المقبل على ملعب "سان باولو"، وكلاهما يقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وسيتم بث اللقاءين على الهواء مباشرة على شبكة "راي" الإيطالية التي تمتلك حق إذاعة البطولة المحلية، والتي لم تتمكن أي شبكة عربية من الحصول على حقوق بثها في الشرق الأوسط.

وكان يوفنتوس قد تعادل خارج دياره قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا مع ميلان في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 على ملعب "سان سيرو"، بينما نجح نابولي في الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في ملعب "جوسيبي مياتزا".

وأكد الاتحاد الإيطالي أنه في حالة التعادل في النتيجة بعد نهاية الأشواط الأصلية، لن يكون هناك وقت إضافي في كلتا المباراتين وسيتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

نفس القاعدة ستطبق في المباراة النهائية والتي ستقام يوم 17 يونيو الجاري على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما".
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تحديد مواعيد مباريات كأس إيطاليا وقمة ميلان ويوفنتوس

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