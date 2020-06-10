عبر برنامج زووم .. تربية عين شمس تستعرض جهود الوقاية من فيروس كورونا وتسليم المشروعات البحثية

عقدت كلية التربية جامعة عين شمس اجتماع جلسة شهر يونيو 2020 عن بعد باستخدام برنامج زووم برئاسة الدكتور ماجد أبوالعينين عميد الكلية.









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وأكد الدكتور ماجد انه تمت مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها أساليب إدارة ازمة مواجهة فيروس كورونا المستجد ، والإجراءات التي تمت بالفعل على ارض الواقع والجهود المبذولة في هذا المجال من تطهير وتعقيم الكلية باستمرار ومتابعة أيضا تطوير منظومة التعليم في الكلية ومتابعة سير تسليم الابحاث لطلاب فرق النقل .









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وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه بدأ تسليم المقالات البحثية التي من المقرر سوف تنتهي 18 يونيو ونوه بأنه لم يتلق أي شكوي من طلاب فرق النقل بشأن تسليم الأبحاث، مضيفا: سيجري تصحيح الأبحاث في الأيام القادمة بشكل منتظم وعن طريق الكنترول.









وأشار إلى أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه للرسوب.



