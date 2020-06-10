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ديني

حكم كنس البيت ليلًا .. أمين الفتوى يرد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:02 م
حكم كنس البيت ليلًا
حكم كنس البيت ليلًا .. أمين الفتوى يرد
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يارا زكريا
حكم كنس البيت ليلًا، وهل يجوز ذلك بالنسبة للمحال التجارية،  سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
 
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تنظيف البيت ليلًا، ولا شيء في ذلك، وليس بحرام كما يُعتقد بعض الناس. 

وتابع مدير إدار الفروع الفقهية أن هذا الذي يشاع بناءً على مجربات فقط؛ فليس في تنظيف البيت المنزل ليلًا وكذا المحال التجارية أي شر، ولا يوجد في الدين ما يمنع ذلك على كل حال. 


هل كثرة النوم تفسد الصيام؟ 

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأفاد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كثرة النوم لا تفسد الصيام ولا تبطله، وإن كان يستحب للمسلم أن يخصص أكبر وقتًا يستطيعه في ذكر الله؛ لزيادة الأجر والثواب.
 
وأشار مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء إلى أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات والشهوات من طلوع الفجر إلى آذان المغرب، مؤكدًا: من كان نائما صيامه صحيح ولا يبطل.


هل يصح الاغتسال بدون وضوء؟

أوضح الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاغتسال يصح بدون وضوء، فهو سنة من سننه، وليس شرط لصحته، لافتًا: الأولى الوضوء قبل الغسل، وإن لم يفعل المغتسل فلا شيء عليه.  

وأبان « شلبي» في إجابت عن سؤال: « هل يصح الاغتسال بدون وضوء؟»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أصغر أو أكبر ، وإما إن يكون بغرض التبرد.

واستكمل مدير إداة الفتاوى الهاتفية  أن الاغتسال يصح بوصول الماء إلى كامل الجسد، خاصة إذا كان الغسل من حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس .

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