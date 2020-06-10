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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء حملة ردع الإرهاب لملاحقة خلايا تنظيم داعش

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:45 م
عناصرلداعش
عناصرلداعش
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قسم خارجي
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد)، انتهاء حملة ردع الإرهاب لملاحقة خلايا تنظيم داعش، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ذكرت قوات قسد أنها مشطت ما يقارب 175 كلم طولا و60 كلم عرضا، شملت أكثر من 150 قرية ومزرعة، وبتنسيق عسكري مع الحكومة العراقية وبمشاركة قوات التحالف.

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أضافت ان التمشيط كان لغرض تأميني للمناطق الحدودية والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين حياة الناس من هجمات خلايا داعش التي ازداد نشاطها مؤخرا.


وما بين 2017 و2019 خاضت القوات السورية الحكومية وقوات قسد والتحالف الدولي وقوات أخرى معارك مع التنظيم الإرهابي، حتى بات مهزومًا ولا يسيطر على شيء يذكر على الأرض.


وأعلن التنظيم عن نفسه في 2014 بالاستيلاء على الموصل في العراق، ليكون واحدا من أكثر التنظيمات الإرهابية دموية خلال عقود.
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