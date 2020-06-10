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خلال ساعات.. أحمد موسى: الحكومة تدرس عودة الكافيهات بدون شيشة | شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:49 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يتوقع أن تكون هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات، التى فرضتها الحكومة فى الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد أن هذه القرارات ستتم بعد ساعات .


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه ربما نتجه إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا، وأن الحكومة تدرس فتح بعض الأشياء منها الطيران الدولي، و المساجد، وتدرس فتح الكافيهات بدون شيشة.


ولفت موسى إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعطت مؤشرا بأن هناك تخفيفا فى الإجراءات وذلك لان معدل الوفيات ثابت، والحالات الحرجة تقل، و المتعافين فى زيادة من إيجابي لـ سلبي.


وأشار أحمد موسى إلى أن الوضع ليس كارثيًا، وغدًا ستكون قرارات جديدة، وسيكون هناك فتح للمساجد ولكن بشروط، وستكون هناك قرارات مهمة.


وأوضح أن قرار ازالة جميع القيود ليس فى الفترة الحالية ولكن من الممكن أن يكون فى الفترة المقبلة.


وتابع : " الحظر الآن يبدأ من 8 ومن الممكن أن يكون فى الفترة المقبلة من 9 أو 10، والوضع يؤكد أن هناك تخفيفا لـ الإجراءات".


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