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توك شو

الفنان مصطفى درويش عن إصابته بـ كورونا: أنا جامد جدًا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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كشف الفنان مصطفى درويش، تفاصيل إصابته بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال "درويش "خلال اتصال هاتفي  مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض ومن أجل ذلك أعلن عن هذا لتنبيه كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين".

وتابع: "مفكرتش فى حاجة غير أن الناس اللى خالطتني تفكر فى نفسها وأهلها"، لافتا إلى أن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة".

واختتم: "أن شاء تعدى على خير..ربنا كتبها لينا وهتعدى.. أنا جامد جدًا فى المواقف دى".

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