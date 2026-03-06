النائبة أميرة صابر تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن.. وتدعو لمواجهة استخدام الغذاء كسلاح

شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة قضايا الأمن والسياسة العالمية.

وتحدثت النائبة أميرة صابر في جلسة رئيسية بعنوان «الصمود في مواجهة تسليح الغذاء»، تناولت خلالها تداعيات استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والسودان واليمن، مؤكدة أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يجرّم التجويع كسلاح حرب.

وشارك في الجلسة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكريستوف هانسن، المفوض الأوروبي للزراعة والغذاء، وبينيديتا بيرتي، الأمين العام للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، وأدارها مايكل ويرز، كبير مستشاري مؤتمر ميونخ للأمن.

كما شاركت "صابر" في مائدة مستديرة نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بحضور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث دعت إلى إنشاء إطار إقليمي ملزم لأمن وتنمية البحر الأحمر وخليج عدن، بقيادة مصر والسعودية، مع ربط مفاهيم الأمن بالتنمية في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة.

وتحدثت أيضاً في الفاعلية السنوية الخاصة بالقيادات النسائية السياسية بالمؤتمر، حيث وجهت التحية لصمود النساء في مناطق النزاع من فلسطين إلى السودان وليبيا وسوريا، داعية القيادات النسائية العالمية إلى تبني قضاياهن وتسليط الضوء على معاناتهن وتكثيف العمل الدولي للحد من هده المعاناة، كما تناولت في كلمتها قضية العنف الرقمي ضد البرلمانيات في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت النائبة أميرة صابر سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ونجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ودانيال بونيمان نائب وزير الطاقة الأمريكي الأسبق، وويليام ويكسلر رئيس برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، وكايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إضافة إلى لقاءات مع باحثين وقادة مراكز فكر دولية.

وتناولت اللقاءات عدداً من القضايا المحورية، على رأسها إصلاح النظام المالي العالمي، وأزمات ديون الدول النامية وكيفية مبادلتها من أجل التنمية، وأثر الذكاء الاصطناعي على السياسات المستقبلية، والأوضاع الإنسانية في غزة والسودان والقرن الأفريقي، وأمن الممرات المائية، والأمن المائي المصري، فضلاً عن تعزيز الحضور المصري في دوائر صنع القرار ومراكز الأبحاث الدولية.

ويعد مؤتمر ميونخ للأمن من أهم المؤتمرات العالمية المعنية بالسياسات الأمنية والاستراتيجية، حيث يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء دفاع وخارجية وبرلمانيين وخبراء أمن من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول إدارة الأزمات الدولية وتعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار والسلام الدولي.