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محلل سياسي ليبي: المبادرة المصرية بمثابة المايسترو لحل الأزمة الليبية ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:20 ص
رضوان الفيتوري المحلل
رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي
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محمود محسن
أكد رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، أن "مبادرة القاهرة" بمثابة إعلان المايسترو الذي يضبط إيقاع المبادرات السابقة لحل الأزمة الليبية.

وأضاف "الفيتوري"، في مداخلة عبر تطبيق Skype ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الجيش الوطني الليبي قاتل بوطنية كبيرة، مشيرا إلى أن قوات أردوغان لاذت بالفرار.

وتابع المحلل السياسي الليبي أن أردوغان تمادى ووصل بالملف الليبي إلى نقطة اللاعودة، مؤكدا أنه ستكون هناك جلسات بمجلس الأمن للسعي نحو حل الأزمة الليبية.

وأشار رضوان الفيتوري إلى أن تركيا هى العدو الأول للدولة الليبية، موضحًا أن الرئيس التركي فضح أمام العالم.

وقال المحلل السياسي الليبي ان الرئيس التركي أردوغان تحدث مع صحفيين أمس عن خريطة دولة ليبيا ويتحدث عن الحقول النفطية ويتحدث أن تلك الحقول خاصة به.
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