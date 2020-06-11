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برلمان

حزب المؤتمر ببورسعيد يعقد اجتماعا للإعداد النهائي للهياكل التنظيمية

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد حزب المؤتمر - أمانة بورسعيد، اجتماعا تنظيميا، برئاسة "محمد قوطه" نائب أمين عام الحزب ببورسعيد،  مع أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام الحزبية، لمناقشة عدد من القضايا فى مقدمتها تشكيلات هيئات المكاتب. 

جاء ذلك بتوجيهات من المحاسب وليد قوطه مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد، والأمين العام للحزب ببورسعيد.

وناقش الاجتماع، خطة افتتاح المقرات الجديدة للحزب فى المحافظة، بالإضافة إلى وضع النقاط الرئيسية لخطة عمل الحزب في المرحلة المقبلة 

وأوصى الاجتماع بقيام أمانة التنظيم بالتواصل مع أمين كل قسم للقيام بالإعداد النهائى للهياكل التنظيمية للحزب بالمحافظة وإرسال التشكيلات للأقسام والوحدات الحزبية والمتابعة مع أمانة التنظيم  للانتهاء من ذلك الأمر.

وأكد "محمد قوطه"، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، بهدف إبراز دور الحزب بين المواطنين، والمساهمة فى حل جزء من المشاكل التى يعانى منها أهالى المحافظة، خاصة أن دور الحزب يقوم على المشاركة المجتمعية وليس السياسية فقط.

وقال أحمد أبو زيد  أمين التنظيم بالحزب، إن العمل الحزبي عمل جماعى وليس عملا فرديا، مطالبا بتكاتف الجميع والتعاون لإظهار محافظة بورسعيد بالشكل اللائق، كما وجه الجميع بضرورة زيادة أعداد العضوية خلال الفترة المقبلة من خلال أمانة التسويق السياسي وتواجدها في الشارع وقدرتهم على إقناع المواطنين للانضمام إلى حزب  المؤتمر. 

وفى سياق متصل أشار وليد قوطه أمين الحزب ببورسعيد، إلى ضرورة العمل والارتقاء بالعمل الحزبي وكيان الحزب داخل محافظة بورسعيد، وتأهيل الكوادر الشبابية والسعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة والنهوض بها، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بحل مشاكلهم.

وأضاف "قوطه" بأن أمانة بورسعيد تمتلك كوادر سياسية وشعبية متميزة التنوع، وقادرة على صنع الكثير خلال الفترة القادمة.

وأكد "وليد قوطه" على ضرورة استمرار دور الحزب في مساندة ودعم جهود الدولة بجميع مؤسساتها في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وتقديم جميع أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الأزمة.
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