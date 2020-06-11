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توك شو

تساعد في حرق الدهون.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:41 ص
تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الكتف
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فرح علاء الخولي
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.


وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم.


وقال إن هذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.


وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

 
وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، ومن المهم أن تكون عضلات الجسم متوازنة.


 وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

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