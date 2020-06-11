الزراعة: ضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة.. صور

صرح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بأنه قام بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفى ظل الرقابة الصارمة، والتفتيش المفاجئ، الذى يقوم به لجان حيادية دورية متعاقبة تضم ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة







وأضاف أنه وردت إليه معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة البحيره، بتصنيع أعلاف من خامات منتهية الصلاحية وغير مطابقة ظاهريًا للمواصفات القياسية، والمصنع غير مرخص له بتصنيع الأعلاف.





وأوضح سليمان أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيره، ومديرية زراعة النوبارية، وداهمت القوة المصنع حيث تبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (3055 طنا) أعلاف ماشية وأسماك منتج نهائى جاهز للتداول بدون ترخيص، وغير مسجل بوزارة الزراعة فيما يعد غش تجارى، كما تم ضبط 11352 طن مواد خام بدون بيانات ومجهولة المصدر غير مطابقة ظاهريًا للمواصفات القياسية.





أكد أنه تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.



