AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:31 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال ساعات، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية". 

ومن المقرر أن تبحث اللجنة، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعياته، كما أنه من المقرر أن تتخذ اللجنة عددا من الإجراءات، الجديدة التي ستطبق خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" الأسبوع الماضي، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذلك ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وإجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها. 

وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللجنة سوف تعلن عن خطة إعادة العمل بدور العبادة، والعودة التدريجية للنشاط الرياضي، وعودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك لاستمرار تشغيل عجلة الإنتاج.

وقالت المصادر، إن عودة العمل بدور العبادة، سيكون عقب وضع إجراءات وقائية، وسوف تبدأ بعدد محدود من المصلين، وستكون هناك أدوات تعقيم، وترك مسافة آمنة بين كل مُصلٍ من جميع الاتجاهات، مع ضرورة ارتداء المصلي للكمامة، واصطحاب كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به، كما لن يتم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء ، مع استمرار غلق الأضرحة بالمساجد، ويقتصر فتح المساجد على الصلاة فقط.

وأكدت المصادر أن عودة الصلاة في المساجد، لن يطبق على جميع المساجد في المحافظات مؤقتاً، ولفتت المصادر إلى  أنه سيكون على حسب الوضع الوبائي في كل محافظة ومنطقة وسعة المسجد. 

وبالنسبة لعودة الأنشطة الرياضية، قالت المصادر في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، إنها تشمل فتح بعض النوادي ومراكز الشباب لتدريب الفرق الرياضية في ظل وجود الإجراءات الوقائية، لافتا إلى أنه من المقرر عودة التدريبات بشكل جزئي يوم 15 يونيو الجاري، وأشارت المصادر، إلى أنه تم التأكيد على مراكز الشباب والنوادي بتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة، والعمل على توفير غرفة عزل مؤقتة في حالات الضرورة.

وأضافت المصادر أنه سيتم توزيع لاعبى الفرق على الباصات التي يستقلونها، بحيث يتم تقليل أعداد الفريق في كل أتوبيس، كما سيتم وضع مطهرات في غرف خلع الملابس لكنه لم يتم البت في استخدام الغرف .

وحول عودة الطيران توقعت المصادر أن تبدأ عودة الطيران تدريجيا في شهر يوليو المقبل لافتًا إلى أن المطارات جاهزة لعودة الطيران بإجراءات احترازية صارمة لعدم تفشي الفيروس منها التباعد داخل الطائرات وصالات الركاب وتعقيم المطارات بشكل مستمر و تعقيم الطائرات قبل وعقب كل رحلة، ووضع علامات التباعد الاجتماعي على الأرض للتعامل وتغليف الأطعمة المقدمة للركاب داخل الطائرة.

وأشارت المصادر الى ان سيتم الإعلان على عودة بعض الخدمات الحكومية أمام المواطنين، وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن مواعيد جديدة لأوقات حظر التجول خلال ساعات، لافتا إلى أن سيناريوهات تهديد أوقات الخطر ستكون كالتالي:

= استمرار الحظر كما هو من 8 مساءِ إلى 5 صباحًا.
= تخفيف الحظر وهو الأقرب.

وقالت المصادر إنه سيتم الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة هذه الأنشطة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر ملامح خطة الحكومة لعودة بعض الأنشطة الرياضية والاقتصادية والصلاة بالمساجد

مصادر حكومية لـ صدى البلد: عودة تدريب الفرق الرياضية بشكل جزئي يوم 15 يونيو

مصادر حكومية: عودة الصلاة في المساجد مؤقتا حسب الوضع الوبائي بكل محافظة

مصادر حكومية لـ "صدى البلد": السماح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الجمهور قريبا

خلال ساعات.. عودة العمل بالمساجد.. والنشاط الرياضي على طاولة لجنة أزمة كورونا

مجلس الوزراء يستعرض ضوابط الأوقاف لعودة الشعائر الدينية بالمساجد

ترشيحاتنا

الزمالك أولى بأبنائه.. إبراهيم فايق عن تصريح أحمد ناجي: جمهور السوشيال ميديا يكتفي بقراءة العنوان.. فيديو

أشرف العشري: إعلان القاهرة أحدث ثقبا في جدار الأزمة الليبية ..فيديو

أفيفافير.. سفير روسيا بالقاهرة: شحن دواء كورونا للعالم بعد تلبية الطلب المحلي منه

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الخميس 11-6-2020

قوة ردع وأعلى درجات الجاهزية.. كيف تحمي القوات المسلحة البوابة الغربية لمصر.. تقرير

أخبار الفن.. وفاة محمود مسعود.. أول فيديو من عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض.. وابن محمد رمضان في كليب كورونا فيروس

AdvertisementS

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

وفاة محمود مسعود.. ابنته فنانة شهيرة والتدخين كاد أن يقتله في 2016

حكم الأرباح من خلال نشر فيديوهات على يوتيوب

لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء

مجهود ضخم.. إصابة أيمن عبد المجيد بأزمة قلبية ودخوله المستشفى

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

لأول مرة.. وزارة الزراعة تحصر الثروة الداجنة إلكترونيا ..فيديو

ناس مرضى.. شريف منير يحذف صور بناته فريدة وكاميليا ويهاجم بعض متابعيه

عقار يمنع انتشاره وآخر يقضي عليه.. المستشفيات الروسية تتسلم علاجا لفيروس كورونا ..فيديو

الجيش الليبي يستهدف مواقع لميليشيات الوفاق شرقي مصراتة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟