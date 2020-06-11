خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال ساعات، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية". الهيئة





ومن المقرر أن تبحث اللجنة، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعياته، كما أنه من المقرر أن تتخذ اللجنة عددا من الإجراءات، الجديدة التي ستطبق خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.





واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" الأسبوع الماضي، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذلك ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران ، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها. وإجراءات





وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللجنة سوف تعلن عن خطة إعادة العمل بدور العبادة، والعودة التدريجية للنشاط الرياضي، وعودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك لاستمرار تشغيل عجلة الإنتاج.





وقالت المصادر، إن عودة العمل بدور العبادة، سيكون عقب وضع إجراءات وقائية، وسوف تبدأ بعدد محدود من المصلين، وستكون هناك أدوات تعقيم، وترك مسافة آمنة بين كل مُصلٍ من جميع الاتجاهات، مع ضرورة ارتداء المصلي للكمامة، واصطحاب كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به، كما لن يتم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء ، مع استمرار غلق الأضرحة بالمساجد، ويقتصر فتح المساجد على الصلاة فقط.





وأكدت المصادر أن عودة الصلاة في المساجد، لن يطبق على جميع المساجد في المحافظات مؤقتاً، ولفتت المصادر إلى أنه سيكون على حسب الوضع الوبائي في كل محافظة ومنطقة وسعة المسجد.





وبالنسبة لعودة الأنشطة الرياضية، قالت المصادر في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، إنها تشمل فتح بعض النوادي ومراكز الشباب لتدريب الفرق الرياضية في ظل وجود الإجراءات الوقائية، لافتا إلى أنه من المقرر عودة التدريبات بشكل جزئي يوم 15 يونيو الجاري، وأشارت المصادر، إلى أنه تم التأكيد على مراكز الشباب والنوادي بتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة، والعمل على توفير غرفة عزل مؤقتة في حالات الضرورة.





وأضافت المصادر أنه سيتم توزيع لاعبى الفرق على الباصات التي يستقلونها، بحيث يتم تقليل أعداد الفريق في كل أتوبيس، كما سيتم وضع مطهرات في غرف خلع الملابس لكنه لم يتم البت في استخدام الغرف .





وحول عودة الطيران توقعت المصادر أن تبدأ عودة الطيران تدريجيا في شهر يوليو المقبل لافتًا إلى أن المطارات جاهزة لعودة الطيران بإجراءات احترازية صارمة لعدم تفشي الفيروس منها التباعد داخل الطائرات وصالات الركاب وتعقيم المطارات بشكل مستمر و تعقيم الطائرات قبل وعقب كل رحلة، ووضع علامات التباعد الاجتماعي على الأرض للتعامل وتغليف الأطعمة المقدمة للركاب داخل الطائرة.





وأشارت المصادر الى ان سيتم الإعلان على عودة بعض الخدمات الحكومية أمام المواطنين، وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن مواعيد جديدة لأوقات حظر التجول خلال ساعات، لافتا إلى أن سيناريوهات تهديد أوقات الخطر ستكون كالتالي:





= استمرار الحظر كما هو من 8 مساءِ إلى 5 صباحًا.

= تخفيف الحظر وهو الأقرب.





وقالت المصادر إنه سيتم الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة هذه الأنشطة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.