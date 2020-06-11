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أخبار البلد

قررت مده ساعة.. الحكومة: العمل بالمحال التجارية ينتهي 6 مساء

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:45 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمود مطاوع
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واستعرضت الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا. 


وأضاف "هيكل" أن للجنة اتفقت على استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، ووقف حركة النقل العام من الساعة 8 مساء.


وأوضح أنه تقرر مد ساعة للمحال التجارية على أن ينتهي العمل 6 مساء، واستمرار تخفيف العمل في المصالح الحكومية.


وأشار إلى أنه تقرر السماح للنوادي بالبدء باستلام الاشتراكات ورفع كفاءات المباني في هذه النوادي، كما ناقشت اللجنة دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة.


ولفت إلىأن اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.


وأكد وزير الإعلام، أن لجنة أزمة كورونا هدفها دائما هو الحفاظ على صحة المواطنين مع استمرار عجلة الاقتصاد.
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