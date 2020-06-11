AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الرى: لن نسمح بالعودة لنقطة الصفر في مفاوضات سد النهضة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:04 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الرى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال محمد سباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إنه تم عودة المفاوضات حول سد النهضة منذ 3 أسابيع وعلى أساسه تم استجابة الجانب المصرى.

واضاف "سباعى" من خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن مصر متمسكة بوثيقة 21 فبراير التى تم توقيعها فى واشنطن فى مفاوضات سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أننا شددنا على عدم العودة لنقطة الصفر خلال مفاوضات سد النهضة والبناء على ما سبق الاتفاق عليه، موضحا ان من ضمن ثوابت الموقف المصرى ان تكون دول المراقبين مشاركين في  الاجتماعات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الرى، أننا طلبنا أن تكون المفاوضات فى مدة محددة من الايام من يوم 9 حتى 13 يونيو القادم، منوها إلى أننا حرصين دائما وابدا للوصول لتوافق لتحقيق المكاسب المشتركة بدون أضرار بطرف دون الاخر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الرى، أن الجانب السودانى لا يدعم طرف دون الاخر فهو شريك رئيسى وطرف رئيسى فى التفاوض لان له مصالح مباشرة وبالتأكيد كل دولة حريصة على تحقيق مصالحها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئناف مفاوضات سد النهضة.. وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا يبدأون الترتيبات

وزير الري السوداني: الاتفاق على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

مفاوضات سد النهضة.. الري السودانية: إثيوبيا وعدت بتقديم مقترح كامل بشأن الأزمة

الري: إرادتنا حقيقية للوصول لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة| فيديو

مفاوضات سد النهضة لم تصل لشيء.. متحدث الرى: المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات.. ومصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي

ترشيحاتنا

أسرة صباح البلد تنعي الفنان محمود مسعود

التحقيق مع عبد الناصر زيدان في بلاغات مرتضى منصور

بعد وفاته صباح اليوم.. أسرة الفنان محمود مسعود تقرر صلاة الجنازة عليه في المقابر

قوة ردع وأعلى درجات الجاهزية.. كيف تحمي القوات المسلحة البوابة الغربية لمصر.. تقرير

حال عودة الدوري.. 3 قرارات منتظرة من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.. تعرف عليها

هل على الزوجة طاعة الزوج فى عدم صلة الرحم؟ .. الإفتاء توضح

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

وفاة محمود مسعود.. ابنته فنانة شهيرة والتدخين كاد أن يقتله في 2016

وزير الإعلام: عودة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

حكم الأرباح من خلال نشر فيديوهات على يوتيوب

كفالة 1000 جنيه عن كل محضر.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان في ٥٠ بلاغا من مرتضي منصور

الحظر من 8 مساء لـ 4 صباحا من الأحد.. أسامة هيكل: هنبدأ في الفتح التدريجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟