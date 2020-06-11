وزارة الرى: لن نسمح بالعودة لنقطة الصفر في مفاوضات سد النهضة

قال محمد سباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إنه تم عودة المفاوضات حول سد النهضة منذ 3 أسابيع وعلى أساسه تم استجابة الجانب المصرى.





واضاف "سباعى" من خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن مصر متمسكة بوثيقة 21 فبراير التى تم توقيعها فى واشنطن فى مفاوضات سد النهضة





وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أننا شددنا على عدم العودة لنقطة الصفر خلال مفاوضات سد النهضة والبناء على ما سبق الاتفاق عليه، موضحا ان من ضمن ثوابت الموقف المصرى ان تكون دول المراقبين مشاركين في الاجتماعات.





وتابع المتحدث باسم وزارة الرى، أ ننا طلبنا أن تكون المفاوضات فى مدة محددة من الايام من يوم 9 حتى 13 يونيو القادم، منوها إلى أننا حرصين دائما وابدا للوصول لتوافق لتحقيق المكاسب المشتركة بدون أضرار بطرف دون الاخر.





وأكد المتحدث باسم وزارة الرى، أن الجانب السودانى لا يدعم طرف دون الاخر فهو شريك رئيسى وطرف رئيسى فى التفاوض لان له مصالح مباشرة وبالتأكيد كل دولة حريصة على تحقيق مصالحها.

