لم يرتدوا الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3913 سائق نقل جماعي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3913) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.