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حوادث

لم يرتدوا الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3913 سائق نقل جماعي

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3913) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.
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