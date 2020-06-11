AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: عدد الإصابات بإفريقيا 200 ألف حالة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي مديرة المكتب الإقليمي لإفريقيا بمنظمة الصحة العالمية مع أعضاء جمعية الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف ان عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية بلغ مائتي الف حالة في حين بلغ عدد الوفيات قرابة الخمسىة الاف حالة.

وأشارت مويتي ، في مؤتمر صحفي عقدته عبر الانترنت اليوم الخميس إلى أن حوالى 50 % من الدول الإفريقية تشهد انتقالا للفيروس في المجتمعات وبخاصة في العواصم والمدن الكبرى وان الوباء يتسارع فى القارة .

وأضافت أن 10 دول من بلدان القارة الافريقية تتصدر قائمة إعداد الإصابات وبما يصل إلى نسبة 75 % من الإصابت في أفريقيا وان جنوب افريقيا وحدها بها حوالى ربع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا فى افريقيا .

واشارت مويتى إلى أن الحكومات الأفريقية اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وانه كان هناك تأثير اقتصادى كبير على المجتمعات المهمشة فى بعض البلدان الافريقية بسبب الإغلاق .

واكدت مويتي على انه يجب ان يكون هناك توازن دائما بين العمل على انقاذ الارواح ومكافحة فيروس كورونا وبين التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة خفية أم مناعة طبيعية.. أفريقيا السمراء تصد زحف فيروس كورونا

أفريقيا لغز يستعصي على فيروس كورونا.. القارة السمراء تصد زحف المرض القاتل لأسباب غامضة.. دروس وخبرات ثمينة في مكافحة الأوبئة

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في إفريقيا

الصحة العالمية: 45 % زيادة في عدد الإصابات بكورونا بإفريقيا

الصحة الكويتية: شفاء 63 مصابا بفيروس كورونا بإجمالي 1602 حالة

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

ترشيحاتنا

الشامي: الأهلي صاحب الكلمة العليا دائما فى الكرة المصرية.. فيديو

بسبب الغيرة .. رجل يطعن طليقته و طفلها الرضيع بعد علمه بأنها تفكر في الزواج من آخر

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

بينهم 58 مصريا.. الكويت تسجل 609 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

الصور الأولى من حادث انقلاب سيارة نقل واصطدام 3 سيارات بها على الطريق الدائري

ب 50 ألف جنيه.. الإسكان تعلن عن آخر موعد لحجز شقق "دار مصر".. فيديو

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد قرارات الحكومة الجديدة

إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي بسبب وفاة مريض بكورونا

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

وزير الإعلام: عودة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بن أفليك وحبيبته يستقلان طائرة خاصة مع أبنائه من جينيفر جارنر.. صور

بعضلاتها.. شاهد سيارة تشالنجر تتصدى للصوص حاولوا سرقتها| صور

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو