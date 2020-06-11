الصحة العالمية: عدد الإصابات بإفريقيا 200 ألف حالة

قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي مديرة المكتب الإقليمي لإفريقيا بمنظمة الصحة العالمية مع أعضاء جمعية الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف ان عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية بلغ مائتي الف حالة في حين بلغ عدد الوفيات قرابة الخمسىة الاف حالة.





وأشارت مويتي ، في مؤتمر صحفي عقدته عبر الانترنت اليوم الخميس إلى أن حوالى 50 % من الدول الإفريقية تشهد انتقالا للفيروس في المجتمعات وبخاصة في العواصم والمدن الكبرى وان الوباء يتسارع فى القارة .





وأضافت أن 10 دول من بلدان القارة الافريقية تتصدر قائمة إعداد الإصابات وبما يصل إلى نسبة 75 % من الإصابت في أفريقيا وان جنوب افريقيا وحدها بها حوالى ربع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا فى افريقيا .





واشارت مويتى إلى أن الحكومات الأفريقية اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وانه كان هناك تأثير اقتصادى كبير على المجتمعات المهمشة فى بعض البلدان الافريقية بسبب الإغلاق .





واكدت مويتي على انه يجب ان يكون هناك توازن دائما بين العمل على انقاذ الارواح ومكافحة فيروس كورونا وبين التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.