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رياضة

10 ملايين متفاعل مع برامج وزارة الشباب والرياضة أونلاين منذ بداية كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:37 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
قامت وزارة الشباب والرياضة بإحصاء أعداد الشباب والفتيات الذين تفاعلوا مع البرامج والمشروعات التي طرحتها الوزارة على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبوابة الالكترونية حيث بلغ عدد المتفاعلين مع برامج الوزارة 10 ملايين شاب وفتاة من جميع المحافظات

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طرحت سلسلة من البرامج أون لاين في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها اكتشاف المواهب المصرية "شباب وطلائع" ، ومبادرة معاك أون لاين والتي تضمنت "مسابقة اعرف بلدك – مسابقة اقرا واكسب – ورش عمل في المجالات الفنية"، ومبادرة رمضانك on line وضمت "مسابقة بحثية عن السيرة النبوية -   مسابقة انشد في بيتك - مسابقة سؤال وجائزة". 

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة مسابقة لوجو العاصمة الادارية الجديدة، ومبادرة كشافة ضد الكورونا، ومسابقة أفضل مبادرة كشفية، وورش عمل حرف يدوية، وسلسلة حوارات معاك أون لاين، وتأهيل المبادرات الشبابية، وبرنامج القوافل التعليمية الاليكترونية، ومبادرات" متوقفش فن - الفن من البلكونة - قفشات افلام"، ومسابقات"سمعنا صوتك - زمن الفن الجميلى -  ديجيتال ارت"، ومسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وحملة التوعية ضد الكورونا للصم والبكم، بالإضافة إلى إعلان نتائج مهرجان ابداع الموسم الثامن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج للنشء والشباب في ظل التحول الرقمي لأنشطة وبرامج الوزارة، لافتًا إلى السعي نحو مشاركة أكبر عدد من الشباب والطلائع في برامج الوزارة المختلفة.

وأشاد وزير الشباب بالمشاركة والتفاعل الإيجابي للنشء والشباب في المبادرات والمسابقات والبرامج التي طرحتها الوزارة أون لاين منذ بدء جائحة كورونا، وذلك عبر البوابة الالكترونية للوزارة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى التقييم الدوري للبرامج المنفذة أون لاين، وقياس ردود الأفعال، والتعرف على نسب المشاركة بها.
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