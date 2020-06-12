برلماني: قانون الأمراض المعدية يجعل المواطن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا

قال النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الأمراض المعدية الذى من المقرر ان يعرض على الجلسة العامة للبرلمان قريبا لإقرار مهم جدا لأن فلفسته تأتى فى صالح المواطن.





وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الأمراض المعدية يجعل المواطن يأخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من خلال إرتداء الكمامة.





كما أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن القانون يطبق أيضا غرامات على القلة من المواطنين التى تستهتر بإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أننا فى مرحلة تستلزم أن يكون هناك إلتزام كبير من المواطنين بشأن تطبيق المعايير التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة لإتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



وينص قانون الأمراض المعدية على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.





ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".