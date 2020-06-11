مريام فارس تشعل انستجرام بصورة سيلفي

شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت مريام على الصورة قائلة: "سيلفي المرايه".





وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

"قمر يا مريام بجد "

"شكلك يجنن "

" احلي سيلفي في الدنيا "





اقرأ أيضا :





و يذكر أن آخر أعمال مريام فارس ، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.