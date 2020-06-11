الأم مصابة بكورونا ..عملية ولادة ناجحة في مستشفى قويسنا بالمنوفية









وأعلنت ادارة المستشفى في بيانها إلى أن الأم حضرت للمستشفي وهي حامل في الشهر التاسع وكان وضعها غير مستقر وتم متابعة حالتها حتي تحسنت.









وتم اجرإء عملية الولادة لها وتم ايداع الطفل حضانة داخل المستشفى لإتخاذ الإجراءات الإحترازية معه وتم البدء في فحص حالته الصحية وعمل التحاليل الطبية اللازمة له للاطمئنان على عدم إصابته بالفيروس.









الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون قد صرح بانشاء وحدة تدخل سريع لرفع القمامة بأنحاء المحافظة بتكلفة 25 مليون جنيه.



