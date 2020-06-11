AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأم مصابة بكورونا ..عملية ولادة ناجحة في مستشفى قويسنا بالمنوفية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:06 م
أم مصابة بكورونا
أم مصابة بكورونا
Advertisements
محمد أمين
تمكن فريق طبي بمستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية، من اجراء عملية ولادة طبيعية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

واكد المستشفى  أن حالة الأم والرضيع مستقرة عقب الانتهاء من عملية الولادة.




وأعلنت ادارة  المستشفى في بيانها إلى أن  الأم  حضرت للمستشفي وهي حامل في الشهر التاسع وكان وضعها غير مستقر وتم متابعة حالتها حتي تحسنت.


وتم اجرإء عملية الولادة لها وتم ايداع الطفل  حضانة داخل المستشفى لإتخاذ الإجراءات الإحترازية معه وتم  البدء في فحص حالته الصحية  وعمل التحاليل الطبية اللازمة له للاطمئنان على عدم إصابته بالفيروس.


 الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون قد صرح بانشاء وحدة تدخل سريع لرفع القمامة بأنحاء المحافظة بتكلفة 25 مليون جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزل طبيب أجرى أول عملية ولادة لمصابة كورونا بمشتشفى كفر الزيات

ننشر أول صور للطفل "يامن" عقب ولادة قيصرية لأم حاملة لـ كورونا.. صور

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

للمرة الأولى في أسوان.. ولادة أول طفل بمستشفى العزل لأم مصابة بـ فيروس كورونا

ولادة ناجحة لأول مولود لأم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في أسوان.. صور

سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور

ترشيحاتنا

بفارق أيام معدودة.. كورونا ينهي حياة زوجين عمرهم 100 سنة بعد 82 عامًا ارتباطا

تجنبها نهارًا.. 5 أطعمة تصيبك بالخمول والكسل

مشروع محمد صلاح جديد.. قصة عمر مرموش من دجلة لـ البوندسليجا

سيارة "دايسون" بـ 500 مليون جنيه إسترليني.. فريدة من نوعها| صور

منها حبس البول.. احذر 5 عادات تدمر الكلى

الحظر من 8 مساء لـ 4 صباحا من الأحد.. أسامة هيكل: هنبدأ في الفتح التدريجي

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا رحمة.. بريطانية تستغل مرض والدتها للاستيلاء على ثروتها وتبديدها في الحفلات

بيع سيارة رشدي أباظة بـ 160 ألف جنيه فقط.. جذابة مثله| صور

تجنبها نهارًا.. 5 أطعمة تصيبك بالخمول والكسل