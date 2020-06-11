توزيع بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة على الإدارات في المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه الأستاذ أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، بدء توزيع الدفعة الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة على الإدارات التعليمية، تمهيدا لتوزيعها على مقار اللجان بالمدارس.









وأشار سويد أن الدفعة الأولى التي وصلت من بوابات التعقيم بلغت ستة وعشرين بوابة علاوة على المادة المطهرة الخاصة بها.





وأكد أنه سوف يتم تركيب بوابة تعقيم لكل اللجان بلا استثناء، حرصا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بتلك اللجان.





الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية هي اولى محافظات الجمهورية التي تتسلم بوابات التعقيم .



