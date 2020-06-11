للحفاظ على التباعد الاجتماعي..هولندا تستخدم الروبوت لتقديم الطلبات للمواطنين..فيديو

ويقول صاحب المطعم إن الروبوتات معدة للتحرك إلى الطاولات بشكل أوتوماتيكي عبر التحكم بالألواح الإلكترونية الذكية المتصلة بها. ويمكن لتلك الروبوتات المساعدة في تقديم المشروبات والمأكولات المختلفة كما تساعد في جمع الأطباق والأكواب وتنظيف الطاولات.

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كشفت تقارير وسائل إعلام دولية أن مزارع لتربية حيوانات "المينك" في هولندا بدأت في تنفيذ أمر حكومي بإعدام الآلاف منها وسط مخاوف من أن الحيوانات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكن أن تنقل العدوى إلى البشر.





وأفاد تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية بأنه قد تم العثور على حيوانات "مينك" مصابة بالعدوى في 10 مزارع هولندية تتم فيها تربية تلك الحيوانات من أجل فرائها.





وقالت "فريدريك هيرمي"، المتحدثة باسم هيئة الأغذية والسلع في البلاد، إنه سيتم إخلاء جميع مزارع تربية حيوانات "المينك" التي يوجد بها عدوى، لكن ذلك لن يحدث في المزارع التي لا توجد بها حالات عدوى.