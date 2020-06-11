مرسى ومظلات ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالقاهرة

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة استمرار العمل في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأوضحت أن الغرض من المشروع إحياء مسار العائلة المقدسة للسيدة مريم وابنها المسيح عليه السلام لتنشيط حركة السياحة الدينية بعد إعادتها، وتتم الأعمال بدءا من سيناء مرورا على جميع الأماكن التي مرت بها بجميع محافظات الجمهورية.





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وبالنسبة لمحافظة القاهرة يبدأ المسار من شجرة مريم عند حي المطرية مرورا بالمنطقة الجنوبية بمجمع الأديان عند منطقة جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ودير القديسة برباره وكنيسة أبي سرجه ويتم التطوير بهذه المنطقة بالاشتراك مع وزارة السياحة.





وفى ذات السياق تابعت نائب المحافظ المستجدات من أعمال تطوير المنطقة حيث يشمل التطوير شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجهة إلى المعادي حتى كنيسة المعادي عند مدخل المعادي.





وأوضحت أنه سوف يتم عمل مرسى بجوار الكنيسة خاص بمسار العائلة المقدسة علاوة على عمل مظلات على طول طريق المسار إلى المعادى إضافة إلى ضرورة القيام بعمل بلاط لأرضية الممر بين كنيسة ابى سرجة ودير القديسة بربارة.



