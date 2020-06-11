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فن

نبيل الحلفاوى ناعيا محمود مسعود: رحم الله زميلنا وخالص العزاء لابنته وأسرته ومحبيه

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:33 م
محمود مسعود
محمود مسعود
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محمد بدران
نعى الفنان نبيل الحلفاوى، زميله الفنان القدير محمود مسعود الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 68 عاما.

ونشر نبيل الحلفاوى صورة للراحل محمود مسعود من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏رحم الله زميلنا الفنان محمود مسعود وخالص العزاء لابنته الزميلة إيمان مسعود ولكل أسرته ومحبيه".

وقررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن. 

وينقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى الذي توفى بداخله بعد تعرضه إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، إلى مقابر الأسرة مباشرة ويتم إقامة صلاة الجنازة في المقابر. 

وشارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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