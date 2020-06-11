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اقتصاد

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي ليسجل مستوى 574.4 مليار جنيه مقابل 568.1 مليار جنيه.


أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10831 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو  1.98%بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 5% مغلقا الفترة عند 1288نقطة .. بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 0.52% مغلقا الفترة عند 1,494.8 نقطة.

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.83%مغلقا عند 12408 نقطة.. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.9%مغلقا الفترة عند 2040 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2251 مليون ورقة منفذة على 204 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1625 مليون ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 65.45 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 5.78 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.14 %و العرب على 7.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.188 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 3.58 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 6.67 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 1.25 %و سجل العرب 3.7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.110,8 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 3.527,1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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