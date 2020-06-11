البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في أسبوع

على 160 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

مليون ورقة منفذة على 204 ألف عملية.

الأجانب على نسبة 7.14 %و العرب على 7.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

صافي بيع بقيمة 8.188 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 3.58 مليون جنيه و ذلك بعد

بنحو 9.110,8 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 3.527,1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.