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هاني رسلان: إثيوبيا لن تلتزم بأي اتفاق ستوقع عليه.. وهناك محاولات للتحكم في المياه.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:31 م
سد النهضة
سد النهضة
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محمود محسن
أكد دكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية أن الجانب الأثيوبي قد تحول وكأنه بائع للمياه مؤكدا أن هناك محاولات للتحكم في المياه. 


وأضاف رسلان خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أن اثيوبيا انقلبت 180 درجة وتحدثت بطريقة فظة ونستنتج من ذلك أن اثيوبيا لن تلتزم بأى اتفاق ستوقع عليه.

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وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية  أن هناك تبجحا من الجانب التركي مؤكدا أن تركيا تقوم بالعديد من التحرشات بشرق المتوسط من أجل السيطرة على الغاز والنفط بتلك المنطقة. 

وأشار دكتور هاني رسلان إلى أن الموضوع الآن أكبر من فكرة منح إسرائيل جزء من المياه مؤكدا ان اثيوبيا تمهد لتطويق مصر وهو لن يحدث. 

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية  أن السد ضعيف فى توليد الطاقة، مشيرا إلى أن كفاءة السد فى انتاج الطاقة 30% وهى نسبة ضعيفة. 
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