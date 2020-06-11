التنمية المحلية: تحويل كل مخالفات البناء التي تمت في ظل أزمة كورونا إلى النيابة العسكرية.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن كافة المباني المخالفة التي حدثت قبل قانون التصالح، سينظر في إجراءات التصالح معها، أما من قام بمخالفات بناء في ظل أزمة كورونا فسيتم تحويل إلى النيابة العسكرية، موضحًا أن التصالح يشمل الحصول على تصريح، وحذف القضايا القائمة بسبب المخالفة بشكل مباشر.









وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك مبادرة للوزارة تسمى بـ"صوتك مسموع"، تلقت أكثر من 151 رسالة، منهم 34 ألف شكوى حل منهم 32 ألف شكوى أي تم حل 95.6% من المشاكل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في كافة المسارات رغم أزمة كورونا





ولفت إلى أن الوزارة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفذت مشروعات تخدم المواطنين في كل قرى ونجوع مصر بما يوافق الـ135 مليار جنيه، خلال العام المقبل سيتم العمل في القرى الأكثر احتياجًا بصورة مكثفة في الصعيد.





وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الطرق المحلية بما يتجاوز الـ21 مليار جنيه، ويتم العمل على تطوير منظومة نقل القاهرة الكبرى، وتحويلها من العمل من المازوت للغاز الطبيعي.



