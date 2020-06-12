محافظ الوادي الجديد: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع حالة في مدينة الخارجة، و4 في مركز الداخلة بواقع حالة بقرية الشيخ والي وحالة بقرية الهنداو وثالثة بمدينة موط بمركز الداخلة، و2 في مركز الفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 117 حالة منهم 9 وفيات.





وأوضح الزملوط، شفاء حالتين بمركز الداخلة، انتهاء مدة العزل والحجر الصحي للمخالطين لحالات مصابة على مستوى بإجمالي 182 حالة بواقع 174 بمركز الداخلة و8 في الخارجة، وبلغ عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد 53 حالة.

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وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.





وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.