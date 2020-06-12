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اقتصاد

84.5 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية العام المقبل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ أن الحكومة خصصت مبلغ 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز ضمن مصروفات الدعم السلعي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 89 مليار جنيه كانت مدرجة للدعم التمويني بموازنة العام المالي الجاري بفارق 4.5 مليار جنيه.


وأكد أحمد كمال معاون أول وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بما يتحصل عليه المواطن من دعم على البطاقات التموينية أو بسعر رغيف الخبز، مشددا على أن حصول المستحقين على الدعم المخصص لهم هو أحد أهم أولويات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال "كمال"، لـ" صدى البلد " إن سعر رغيف الخبز 5 قروش ولا تغيير في قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن، لافتا إلى حصول الفرد على 50 جنيها في بطاقة التموين و5 أرغفة خبز يوميا بسعر 5 قروش/رغيف.
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