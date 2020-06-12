84.5 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية العام المقبل

مشروع قانون الموازنة العامة أظهرت بياناتالجديدة المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ أن الحكومة خصصت مبلغ 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز ضمن مصروفات الدعم السلعي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 89 مليار جنيه كانت مدرجة للدعم التمويني بموازنة العام المالي الجاري بفارق 4.5 مليار جنيه.









وزير التموين وأكد أحمد كمال معاون أولوالمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بما يتحصل عليه المواطن من دعم على البطاقات التموينية أو بسعر رغيف الخبز، مشددا على أن حصول المستحقين على الدعم المخصص لهم هو أحد أهم أولويات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.





وقال "كمال"، لـ" صدى البلد " إن سعر رغيف الخبز 5 قروش ولا تغيير في قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن، لافتا إلى حصول الفرد على 50 جنيها في بطاقة التموين و5 أرغفة خبز يوميا بسعر 5 قروش/رغيف.