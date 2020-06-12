في عيد ميلاد جميلة عوض .. صلة قرابة تجمعها بـ رانيا فريد شوقي وحقيقة ارتباطها بـ أحمد مالك

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة جميلة عوض الـ30 فهي من مواليد 12 يونيو 1990، وتنتمي لمواليد برج الجوزاء.





حققت جميلة عوض شهرة كبيرة من خلال دور " عليا" في مسلسل تحت السيطرة الذي عرض في 2015، ومن ثم انطلقت نحو عالم التمثيل.





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تربطها علاقة قرابة بالفنانة رانيا فريد شوقي التي كانت متزوجة من عمها مصمم الراقصات الشهير عاطف عوض، وهي ايضا ابنة الممثلة اللبنانية راندا عوض.





انتشر حول جميلة عوض شائعة ارتباطها بالفنان أحمد مالك بسبب تقديمهما سويا فيلم " هيبتا" ومن ثم ظهرا سويا في كليب "3 دقات"، الا انها نفت تلك الشائعة.



